Huit morts dans des frappes turques sur le Nord-Est syrien sous contrôle kurde

Huit morts dans des frappes turques sur le Nord-Est syrien sous contrôle kurde













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Au moins huit personnes ont péri jeudi dans des frappes de drones turques dans le nord-est de la Syrie sous contrôle kurde, a rapporté une source sécuritaire locale, quatre jours après un attentat à Ankara revendiqué par le PKK. Deux personnes ont été tuées dans leur voiture et six autres dans une frappe contre un poste militaire près de la ville d'Amuda, a précisé cette source. La Turquie a prévenu mercredi qu'elle considérerait toutes les installations militaires kurdes en Syrie et en Irak comme des cibles légitimes, après avoir conclu que les deux auteurs de l'attentat d'Ankara, qui a coûté la vie dimanche aux assaillants et blessé deux policiers, venaient de Syrie. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance soutenue par les Etats-Unis et dominée par les unités kurdes YPG, que la Turquie considère comme un groupe terroriste affilié au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), ont démenti que les assaillants aient pu venir de zones qu'elles contrôlent. Le chef des FDS, Mazloum Abdi, a estimé que la Turquie cherchait seulement des "prétextes" pour attaquer les régions tenues par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. (Bureau de Beyrouth, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)