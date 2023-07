Huit cadavres extraits d'un tunnel routier inondé en Corée du Sud

CHEONGJU, Corée du Sud (Reuters) - Les cadavres de huit personnes ont été extraits dimanche d'un tunnel routier inondé dans le centre de la Corée du Sud, ont annoncé les autorités, ce qui porte à 35 morts le bilan des intempéries qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs jours. Une quinzaine de véhicules, dont un bus, semblent avoir été pris au piège dans ce tunnel dans la ville de Cheongju après la rupture d'une digue samedi sur une rivière située à proximité, a dit un responsable local des pompiers, Seo Jeong-il. Sur des images de caméras de surveillance diffusées par la chaîne de télévision MBC, on peut voir de l'eau boueuse pénétrer dans le tunnel et submerger progressivement des véhicules. "Nous nous concentrons sur les recherches car il y a probablement d'autres personnes ici", a déclaré Seo Jeong-il aux journalistes. Le bilan dans ce tunnel s'établit désormais à neuf morts, un cadavre ayant été récupéré dès samedi, selon l'agence de presse Yonhap. Dix personnes sont toujours portées disparues à travers le pays, selon un décompte du ministère de l'Intérieur qui n'inclut pas les personnes susceptibles d'être bloquées dans ce tunnel, dont on ignore le nombre exact. Les fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours sur la Corée du Sud ont provoqué des inondations et des glissements de terrain et entraîné l'évacuation de milliers de personnes. L'agence météorologique sud-coréenne a prévenu que le centre et le sud du pays pourraient encore recevoir jusqu'à 300 millimètres de pluie d'ici mardi. (Reportage Do Gyun Kim, Daewoung Kim et Hongji Kim à Cheongju, Soo-hyang Choi à Séoul, version française Bertrand Boucey)