Huit blessés dans une attaque à la voiture-bélier à Tel-Aviv

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Huit personnes ont été blessées mardi à Tel-Aviv lors d'une attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche, a annoncé la police israélienne. L'attaque a été revendiquée par le Hamas palestinien. L'assaillant, un jeune homme de 20 ans originaire de Cisjordanie occupée, a été abattu par un civil, a déclaré la police. Selon le Shin Beth, le service de sécurité intérieure israélien, il était entré en Israël sans permis et n'était pas connu des services de sécurité. Le Hamas a revendiqué l'attaque, la présentant comme une réponse à l'opération militaire d'envergure menée depuis lundi par l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie. "Cette opération héroïque (à Tel-Aviv) est un acte d'autodéfense face au massacre commis par les sionistes à Jénine", a dit le mouvement islamiste dans un communiqué. Khaled el Batsh, un haut responsable du Djihad islamique, mouvement soutenu par l'Iran, a également salué l'attaque, qualifiée de "réponse initiale et naturelle de la résistance face à ce qu'il s'est passé à Jénine", sans pour autant en revendiquer la responsabilité. Une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, montre un pick-up roulant sur un trottoir près d'un centre commercial avant de s'engouffrer sur une piste cyclable. Le conducteur sort ensuite de son véhicule et poignarde un passant, avant d'en pourchasser d'autres jusqu'à ce qu'il soit abattu. Un porte-parole du service ambulancier Magen David Adom a indiqué que certaines victimes présentaient des blessures à l'arme blanche. (Rédigé par Dan Williams, version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)