Huile de palme : La Malaisie dénonce la législation européenne "injuste" sur la déforestation

Huile de palme : La Malaisie dénonce la législation européenne "injuste" sur la déforestation













KUALA LUMPUR, 20 avril (Reuters) - Le projet de l'Union Européenne (UE) d'interdire les importations de produits issus de plantations à l'origine d'une déforestation massive a été dénoncée jeudi par la Malaisie, le deuxième producteur mondial d'huile de palme après l'Indonésie, qui craint que ses exportations vers le bloc européen ne soient affectées. Le Parlement européen a approuvé mercredi une législation historique sur la déforestation qui interdira l'importation dans l'UE de café, de boeuf, de soja et d'autres produits de base s'ils sont liés à la destruction des forêts de la planète. La Malaisie a déclaré que cette législation était un "effort délibéré" pour augmenter les coûts et les obstacles pour son secteur de l'huile de palme, qui constitue une source essentielle de revenus d'exportation pour ce pays d'Asie du Sud-Est. "La loi est injuste et sert principalement à protéger un marché national des oléagineux qui est inefficace et ne peut concurrencer les exportations efficaces et productives d'huile de palme de la Malaisie", a déclaré dans un communiqué Fadillah Yusof, ministre malaisien des Industries de plantation et des produits de base. La Malaisie coopère avec l'Indonésie pour préparer une réponse appropriée à la loi, a-t-il déclaré, ajoutant que la Malaisie restait ouverte à des négociations avec l'UE pour répondre aux préoccupations concernant la réglementation. (Reportage A. Ananthalakshmi ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)