Hugo Boss : T3 en ligne avec les attentes, objectifs confirmés

Hugo Boss : T3 en ligne avec les attentes, objectifs confirmés













2 novembre (Reuters) - La maison de couture allemande Hugo Boss a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un résultat opérationnel en ligne avec les attentes pour le troisième trimestre. Sur la période, le chiffre d'affaires a augmenté de 15% pour atteindre 1,03 milliard d'euros. Les analystes s'attendaient à un chiffre de 1,02 milliard, d'après un consensus fourni par la société. Le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 12% à 103 millions d'euros, là où les analystes attendaient 102 millions. Hugo Boss a confirmé sa prévision de chiffre d'affaires annuel compris entre 4,1 milliards et 4,2 milliards d'euros et celle d'un résultat opérationnel compris entre 400 millions à 420 millions d'euros pour 2023. Le groupe s'est dit vigilant quant aux tensions géopolitiques et aux incertitudes macroéconomiques actuelles, qui pourraient peser sur le moral des consommateurs à l'avenir. (Reportage Linda Pasquini à Gdansk ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)