Hugo Boss relève ses perspectives de bénéfice après une hausse des ventes au T1

4 mai (Reuters) - La marque de mode allemande Hugo Boss a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2023 après avoir fait état d'une hausse de ses ventes au premier trimestre et grâce à l'optimisation de son réseau mondial de magasins cette année. L'entreprise anticipe désormais une évolution stable de son bénéfice d'exploitation (Ebit) comprise entre 10 et 20%, contre 5 et 12% estimé précédemment, pour atteindre un niveau compris entre 370-400 millions d'euros en 2023. Les analystes tablaient en moyenne sur un Ebit de 377 millions d'euros pour 2023, selon un sondage fourni par l'entreprise. L'entreprise s'attend également à ce que ses ventes augmentent d'environ 10%, contre une croissance à un chiffre précédemment attendue, pour atteindre environ 4 milliards d'euros en 2023, après avoir enregistré un bond à deux chiffres de ses ventes au premier trimestre. (Reportage de Linda Pasquini et Elizaveta Gladun à Gdansk, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)