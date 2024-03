Hugo Boss chute en Bourse après des perspectives 2024 inférieures aux attentes

Hugo Boss chute en Bourse après des perspectives 2024 inférieures aux attentes













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Hugo Boss décroche jeudi à la Bourse de Francfort après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel inférieurs aux attentes en 2024, le groupe de luxe pâtissant de la faiblesse de la demande des consommateurs, en particulier sur certains marchés européens. La maison de couture précise qu'elle pourrait aussi prendre du retard sur sa prévision de chiffre d'affaires pour 2025. L'action Hugo Boss chutait de 17,8% à 09h35 GMT, accusant sa pire journée en huit ans. Le groupe allemand a déclaré prévoir un résultat d'exploitation (Ebit) compris entre 430 millions et 475 millions d'euros, en hausse par rapport aux 410 millions d'euros anticipés en 2023, mais inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 490 millions d'euros, selon un consensus compilé par la société. A lire aussi... Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 3% à 6% pour atteindre environ 4,30 milliards à 4,45 milliards d'euros, également en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 4,56 milliards d'euros, et en net ralentissement par rapport à la croissance de 18% enregistrée en 2023. Dans une note, les analystes de Jefferies soulignent que, si les perspectives du groupe sont conservatrices, "il est clair que les conditions de la demande ont continué à se détériorer". Hugo Boss a signalé qu'il pourrait prendre du retard sur son objectif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025 car les consommateurs confrontés à l'inflation et à une hausse des coûts d'emprunt réduisent leurs dépenses discrétionnaires. Le groupe prévoit toujours que sa marge opérationnelle atteindra au moins 12% cette année-là. (Reportage Linda Pasquini et Marleen Kaesebier à Gdansk, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)