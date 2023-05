HSBC triple son bénéfice et annonce son 1er dividende trimestriel depuis 2019

HSBC triple son bénéfice et annonce son 1er dividende trimestriel depuis 2019













Crédit photo © Reuters

HONG KONG (Reuters) - HSBC Holdings a annoncé mardi que son bénéfice trimestriel avait triplé, dépassant les attentes, alors que la hausse des taux d'intérêt dans le monde entier a stimulé les revenus du prêteur et lui a permis de verser un premier dividende trimestriel depuis 2019. La hausse des taux d'intérêts a permis à HSBC et sa rivale asiatique DBS d'améliorer leurs bilans, malgré les turbulences qui sont apparues sur le secteur bancaire, principalement aux États-Unis. Les taux approchant une apogée cyclique, le défi pour des banques comme HSBC et DBS sera de maintenir leurs marges au cours des trimestres à venir. La plus grande banque européenne a enregistré un bénéfice avant impôt de 12,9 milliards de dollars (11,74 milliards d'euros) pour le premier trimestre clos en mars, contre 4,2 milliards de dollars un an plus tôt. Les résultats ont été supérieurs à l'estimation moyenne de 8,64 milliards de dollars de 17 analystes compilée par HSBC. L'action HSBC cotée à Hong Kong a prolongé ses gains initiaux et grimpé de plus de 3% dans les échanges de l'après-midi. Le bénéfice global de HSBC a été soutenu par l'annulation d'une dépréciation de 2 milliards de dollars sur la vente prévue de ses activités en France, reflétant le fait que l'opération pourrait ne plus se concrétiser. La banque avait prévenu le mois dernier que la cession de ses activités en France pourrait être compromise en raison de problèmes de capitaux réglementaires pour l'acheteur. La banque, dont le siège est à Londres, a également fait état d'un retard dans le calendrier de réalisation de la vente de ses activités au Canada, un élément clé de sa stratégie visant à réduire ses activités sur les marchés occidentaux à faible croissance, où elle manque d'envergure. HSBC a récemment essayé d'accélérer sa stratégie asiatique, en partie pour répondre aux appels de son principal actionnaire Ping An Insurance Group Co of China de scinder l'unité Asie afin d'augmenter le rendement pour les actionnaires. Elle a annoncé un dividende de 0,10 dollar par action, son premier dividende trimestriel depuis 2019, à la suite des appels des actionnaires dans ce sens. Le prêteur a également signalé le premier d'un nouveau cycle de rachats d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars. Malgré l'augmentation de son bénéfice, HSBC n'a pas revu à la hausse son principal objectif de performance, à savoir atteindre un rendement de capitaux propres d'au moins 12% à partir de cette année, alors que les analystes estimaient que ce paramètre serait relevé. (Reportage Selena Li à Kong Kong et Lawrence White à Londres ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)