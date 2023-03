HSBC rachète la filiale de Silicon Valley Bank au Royaume-Uni

LONDRES (Reuters) - HSBC a annoncé lundi avoir racheté pour une livre sterling la filiale britannique de la banque américaine Silicon Valley Bank, dont la faillite aux Etats-Unis a créé d'importants remous sur le secteur bancaire mondial, sauvant ainsi un établissement clé pour les start-up technologiques britanniques. "Cette acquisition est tout à fait judicieuse sur le plan stratégique pour nos activités au Royaume-Uni", a déclaré le directeur général de HSBC, Noel Quinn, dans un communiqué. La transaction prend effet immédiatement et intervient après les mesures prises par les autorités américaines pour sécuriser les fonds déposés et éviter toute contagion après l'effondrement soudain de la société mère, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement des nouvelles entreprises technologiques. "Aucune autre banque britannique n'est directement ou matériellement affectée par ces actions ou par la résolution de la banque mère américaine de SVBUK. Le système bancaire britannique dans son ensemble reste sûr, solide et bien capitalisé", a déclaré la Banque d'Angleterre après l'annonce de la reprise par HSBC. La branche britannique de SVB fonctionne indépendamment du groupe américain, et HSBC a indiqué que les passifs et actifs de la société-mère étaient exclus de la transaction. Au 10 mars, la Silicon Valley Bank UK Limited avait des prêts en circulation d'une valeur d'environ 5,5 milliards de livres et environ 6,7 milliards de livres déposés dans son établissement, selon HSBC. Les fonds propres tangibles de SVB UK devraient s'élever à environ 1,4 milliard de livres, a précisé le repreneur. L'accord met un terme aux pourparlers frénétiques qui ont eu lieu ce week-end entre le gouvernement, les autorités de régulation et les acheteurs potentiels des activités britanniques de SVB. Contrairement aux États-Unis, la Grande-Bretagne n'a pas annoncé de mesures de liquidité plus larges pour le système bancaire. En France, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a assuré lundi qu'il n'y avait pas d'"alerte spécifique" sur le secteur bancaire français après la faillite de SVB. (Reportage Iain Withers; Blandine Hénault et Victor Goury-Laffont pour la version française, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)