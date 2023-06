HSBC quitte Canary Wharf pour le centre de Londres !

par Iain Withers Londres, 26 juin(Reuters) - HSBC a décidé de quitter son siège social situé à Canary Wharf, dans l'est de Londres, pour s'installer dans des locaux plus petits au centre de la ville, selon une note interne consultée par Reuters. La plus grande banque d'Europe y indique que le déménagement dans les anciens bureaux de l'entreprise de télécommunications BT, un bâtiment connu sous le nom de Panorama St Paul's, est l'option qu'elle privilégie. La banque a l'intention de déménager à la fin de l'année 2026, selon le mémo. Ce changement sera perçu comme un coup dur pour le quartier financier de Canary Wharf, où un gratte-ciel de 45 étages abrite HSBC depuis plus de 20 ans. Le marché de l'immobilier commercial a du mal à rebondir après la généralisation du télétravail, depuis la pandémie de COVID-19. Panorama St Paul's est un bâtiment de 51.654 mètres carrés, beaucoup plus petit que la tour que HSBC occupe actuellement. L'année dernière, la banque avait commencé à réfléchir à son "futur meilleur emplacement à Londres", selon Reuters, anticipant l'expiration de son bail actuel début 2027. L'installation de HSBC dans le quartier historique de la finance de Londres renforce la réputation de la ville comme que destination de choix pour les entreprises du secteur, a déclaré Chris Hayward, en charge des relations de la ville de Londres avec le secteur financier. The Times a rapporté la décision de HSBC plus tôt dans la journée de lundi. Le Canary Wharf Group, qui gère le quartier financier de l'est de Londres, a refusé des commenter la décision. (Reportage Iain Withers, version française COrentin Chappron, édité par Kate Entringer)