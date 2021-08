HSBC fait plus que doubler son bénéfice au premier semestre

Crédit photo © Reuters

par Alun John et Lawrence White

HONG KONG/LONDRES (Reuters) - HSBC a fait état lundi d'un bénéfice avant impôts multiplié par plus de deux au titre du premier semestre, l'amélioration des perspectives économiques lui ayant permis de réduire ses provisions pour couvrir les créances douteuses.

La plus grande banque d'Europe en termes d'actifs a fait état d'un bénéfice avant impôts de 10,8 milliards de dollars (9 milliards d'euros), contre 4,32 milliards de dollars un an plus tôt.

Ce résultat est bien supérieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un bénéfice semestriel de 9,45 milliards de dollars, selon un consensus fourni par l'entreprise.

La banque a réduit de 700 millions de dollars (589,6 millions d'euros) ses provisions pour créances douteuses, mises de côté l'an dernier pour faire face à une possible hausse des défauts de crédit en raison de la pandémie.

HSBC s'est engagé à reprendre la distribution d'un dividende intérimaire de 7 cents par action après que la Banque d'Angleterre a supprimé les restrictions imposées aux versements de dividende pendant la pandémie.

Le produit net bancaire a toutefois diminué de 4% en raison de la faiblesse des taux d'intérêt et d'une moindre performance de ses activités de marché qui avaient connu un premier semestre très dynamique l'an dernier.

Pour 2021, HSBC vise un taux de distribution compris entre 40% à 55% du bénéfice déclaré par action ordinaire, a ajouté l'entreprise.

L'action HSBC cotée à la Bourse de Hong Kong progressait de 1,7% à 6h30 GMT après avoir grimpé jusqu'à 4,9% plus tôt en séance.

(Reportage Alun John à Hong Kong et Lawrence White à Londres, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)