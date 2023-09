HSBC envisage d'acquérir l'activité de gestion de patrimoine chinoise de Citigroup, d'après des sources

par Selena Li HONG KONG (Reuters) - HSBC serait sur le point d'acquérir l'activité de gestion de patrimoine chinoise de Citigroup, qui gère plus de 3 milliards de dollars d'actifs, ont déclaré deux sources proches du dossier. Dans le cadre de cette transaction, dont les détails financiers n'ont pas été révélés dans l'immédiat, HSBC devrait reprendre "quelques centaines" d'employés de Citi basés en Chine, a précisé l'une des sources. L'accord pourrait être annoncé dès le mois prochain, ont ajouté les deux sources qui ont requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à parler aux médias. HSBC et Citi se sont refusés à tout commentaire. Le groupe bancaire londonien cherche à se développer en Chine, l'un de ses principaux marchés, dans le cadre d'une stratégie visant à se concentrer sur son principal générateur de revenus, l'Asie. Les activités de gestion de patrimoine de Citi en Chine, qui font partie de l'activité de banque de détail qu'elle cherche à abandonner depuis 2021, s'adressent principalement aux clients aisés de la deuxième économie mondiale. Son service de banque privée, qui s'adresse à des clients chinois fortunés à partir des sites de la banque en dehors de la Chine, vont rester intacts, a rapporté la première source. Citi est également en train de poser sa candidature pour créer une unité de courtage en valeurs mobilières en Chine. En Asie, Citi est en train de fermer ses activités en Corée du Sud et prévoit d'achever le transfert de ses activités indonésiennes au groupe UOB. En août, elle a achevé la vente et la migration de ses activités grand public à Taïwan. (Reportage Selena Li ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)