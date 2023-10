HSBC déçoit au T3 avec une hausse des coûts

HONG KONG/LONDRES, 30 octobre (Reuters) - HSBC Holdings a fait état lundi d'un bond de 240% de son bénéfice trimestriel avant impôts, alors que la hausse des taux d'intérêt a dynamisé la rentabilité de la banque et contribué au financement d'un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Les résultats de la plus grande banque d'Europe sont toutefois inférieurs aux attentes des analystes, du fait de coûts plus élevés. HSBC a indiqué que ses coûts sur l'ensemble de l'année auront vraisemblablement augmenté de 4%, contre un objectif préalable de +3%, avec les dépenses en matière de technologies et l'hypothèse d'une revalorisation des bonus accordés à ses employés au quatrième trimestre. Sur la période juillet-septembre, le groupe a enregistré un bénéfice avant impôts de 7,7 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars un an plus tôt. L'estimation moyenne des analystes interrogés par HSBC ressortait à 8,1 milliards de dollars. HSBC a dit vouloir boucler d'ici février prochain un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, qui s'ajoute à de précédentes annonces similaires effectuées cette année, pour un montant total de 7 milliards de dollars. (Reportage Selena Li à Hong Kong et Lawrence White à Londres; version française Jean Terzian)