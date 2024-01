HSBC boucle la vente de sa banque de détail française au fonds américain Cerberus

(Reuters) - HSBC Continental Europe (HBCE), filiale d'HSBC, a annoncé lundi avoir bouclé la vente de ses activités françaises de banque de détail au Crédit commercial de France (CCF), filiale de My Money Group, qui appartient lui-même au fonds américain Cerberus. "Toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues et la transaction a été bouclée le 1er janvier", dit HSBC dans un communiqué. De son côté, My Money Group a déclaré dimanche dans un communiqué que le total de son bilan était supérieur à 30 milliards d'euros avec "une solvabilité élevée avec un ratio de fonds propres CET1 dépassant 15% en date d'acquisition". "La solidité financière est en outre renforcée par une liquidité élevée, avec une position en cash d'environ 10 milliards d'euros", ajoute My Money Group, qui va se nommer dorénavant Groupe CCF. HSBC et My Money Group avaient annoncé un protocole d'accord en juin 2021 avant que la transaction ne soit bloquée en raison de problèmes de fonds propre et de la hausse des taux d'intérêts. Les deux parties ont finalement trouvé un nouvel accord l'année dernière. Le groupe britannique a par ailleurs cédé fin 2023 ses activités au Canada à Royal Bank of Canada (RBC) pour 13,5 milliards de dollars canadiens (9,24 milliards d'euros). (Rédigé par Gnaneshwar Rajan et Nilutpal Timsina, version française Nicolas Delame et Kate Entringer)