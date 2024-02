HSBC: Bénéfice sous les attentes en 2023 en raison d'une dépréciation en Chine

par Selena Li et Lawrence White HONG KONG/LONDRES (Reuters) - HSBC Holdings a fait état mercredi d'un bénéfice annuel record mais inférieur aux prévisions des analystes, une dépréciation de 3 milliards de dollars liée à la participation du groupe dans une banque chinoise ayant atténué l'impact favorable de la hausse des taux d'intérêt. La plus grande banque d'Europe, qui a une valeur de marché de 160 milliards de dollars, a publié un bénéfice avant impôts de 30,3 milliards de dollars (28,01 milliards d'euros) en 2023, en hausse de 78% sur un an mais inférieur aux attentes des analystes, dont l'estimation moyenne ressortait à 34,1 milliards de dollars. L'exercice 2023 a été affecté par une dépréciation de 3 milliards de dollars sur la participation de HSBC dans la banque chinoise Bank of Communications (BoCom). A lire aussi... L'action HSBC cotée à la Bourse de Hong Kong reculait de plus de 3%. HSBC a subi la dépréciation la plus importante à ce jour parmi ses homologues étrangers en raison de la crise immobilière en Chine, qui a eu un impact sur les banques internationales exposées à la deuxième économie mondiale. La dépréciation de la participation dans BoCom fait suite à un examen des flux de trésorerie futurs probables de la banque chinoise et des perspectives de croissance des prêts et des marges d'intérêt, a expliqué HSBC, alors que la reprise économique chinoise se montre plus fragile que prévu. La banque britannique reste en outre prudente quant aux perspectives de croissance des prêts au premier semestre 2024, face au ralentissement de la croissance économique dans de nombreuses économies où l'inflation a persisté. Ses coûts ont augmenté de 6% en 2023, plus que prévu, en raison nomment de l'impact des prélèvements bancaires plus importants qu'attendu aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La banque a dit également s'attendre à ce que les coûts augmentent encore de 5% en 2024. HSBC a fait état d'un rendement des capitaux propres (RCT) de 14,6% en 2023, ce qui est inférieur aux attentes de 17%, et a confirmé son objectif d'un ROTE de l'ordre de 10% pour 2024. La banque britannique a dit envisager un dividende spécial de 0,21 dollar par action au premier semestre 2024 une fois que la cession de ses activités au Canada sera terminée. (Reportage de Selena Li à Hong Kong et Lawrence White à Londres; version française Camille Raynaud et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)