HSBC : Bénéfice en hausse de 92%, porté par la hausse des taux d'intérêt

SINGAPOUR/LONDRES, 21 février (Reuters) - HSBC a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes sur la période octobre-décembre avec un bond de 92%, la hausse des taux d'intérêt ayant gonflé ses revenus nets, et elle a confirmé l'un de ses principaux objectifs pour cette année. La banque a indiqué qu'elle entendait verser un dividende spécial de 0,21 dollar par action en utilisant les fonds qu'elle doit récolter cette année avec la vente de ses activités au Canada pour 10 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, HSBC a enregistré un bénéfice avant impôts de 5,2 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars un an plus tôt. Il s'agit d'un montant supérieur aux attentes des analystes interrogés par la banque, qui anticipaient en moyenne un bénéfice avant impôts de 4,96 milliards de dollars. (Reportage Anshuman Daga et Lawrence White; version française Jean Terzian)