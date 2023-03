HSBC annonce le rachat de la filiale de Silicon Valley Bank au Royaume-Uni

LONDRES, 13 mars (Reuters) - HSBC a annoncé lundi avoir racheté pour un pound la filiale britannique de la banque américaine Silicon Valley Bank, dont la faillite aux Etats-Unis a créé d'importants remous sur le secteur bancaire mondial.

"Cette acquisition est tout à fait judicieuse sur le plan stratégique pour nos activités au Royaume-Uni", a déclaré le directeur général de HSBC, Noel Quinn, dans un communiqué. Le gouvernement britannique a dit dimanche travailler avec la Banque d'Angleterre pour "éviter ou minimiser les dommages" au Royaume-Uni liés à la chute de la Silicon Valley Bank (SVB). (Reportage Iain Withers; Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)