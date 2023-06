Hospitalisée en soins intensifs, Madonna reporte sa tournée mondiale















Crédit photo © Reuters

LOS ANGELES (Reuters) - Madonna a reporté le lancement d'une nouvelle tournée mondiale après avoir été hospitalisée en soins intensifs pour une grave infection bactérienne, a déclaré mercredi son manager. La chanteuse, âgée de 64 ans, a développé cette infection samedi dernier et a dû rester plusieurs jours en soins intensifs, a déclaré Guy Oseary sur Instagram. Elle est en voie de plein rétablissement mais reste hospitalisée. "Pour le moment, nous devons mettre sur pause tous les engagements, y compris la tournée", a-t-il ajouté. Madonna devait entamer sa tournée mondiale le 15 juillet à Vancouver, et la terminer en décembre à Amsterdam. (Lisa Richwine, version française Jean-Stéphane Brosse)