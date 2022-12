Hospitalisé, la légende du football Pelé dit rester 'fort'

SAO PAULO (Reuters) - La légende du football brésilien Pelé, qui se bat contre un cancer du côlon, a déclaré samedi qu'il restait "fort" et était reconnaissant pour le large soutien qu'il a reçu après avoir été hospitalisé à Sao Paulo en début de semaine.

L'homme de 82 ans a déclaré dans une publication Instagram qu'il voulait que "tout le monde reste calme et positif".

"Je suis fort, plein d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude", a-t-il déclaré. "J'ai foi en Dieu et chaque message d'amour que je reçois de vous à travers le monde me garde plein d'énergie".

Pelé, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, a été admis à l'hôpital mardi pour réévaluer son traitement contre le cancer. Il a subi l'ablation d'une tumeur du côlon en septembre 2021 et reçoit des soins hospitaliers réguliers depuis.

Le personnel de l'hôpital où il est soigné a fait savoir samedi que le joueur avait bien répondu au traitement d'une infection respiratoire diagnostiquée après son hospitalisation et que son état ne s'était pas aggravé au cours des dernières 24 heures.

"Il est toujours sous traitement et reste dans un état stable", ont déclaré les médecins.

Le journal Folha de S.Paulo. avait indiqué plus tôt dans la journée que Pelé, dont le nom complet est Edson Arantes do Nascimento, avait été admis dans un service de soins palliatifs, la chimiothérapie n'ayant plus les effets escomptés.

Son manager, les membres de sa famille et l'hôpital n'ont pas confirmé cette information.

Pelé, qui a joué pour le Brésil et les clubs Santos et New York Cosmos en tant qu'attaquant, était l'un des sportifs les plus connus au monde et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps.

Il a remporté la Coupe du monde avec le Brésil à trois reprises, en 1958, 1962 et 1970, un exploit qu'aucun autre joueur n'a réussi. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, avec 77 buts en 92 matchs.

Des messages de soutien sont arrivés de toute part, notamment de joueurs et des fans présents à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

L'attaquant français Kylian Mbappé a tweeté: "Priez pour le Roi".

Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré que toute l'équipe nationale lui souhaitait bonne chance.

La tour de la Torche à Doha a également été illuminée samedi avec un message de soutien disant : "Bon rétablissement" et une photo de son visage.

(Rédigé par Gabriel Araujo, version française Tangi Salaün)