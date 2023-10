Hôpital de Gaza : Biden défend la thèse d'une roquette palestinienne

(Actualisé avec fin de la visite) JERUSALEM, 18 octobre (Reuters) - Joe Biden a déclaré mercredi, lors d'une visite en Israël, que l'explosion meurtrière survenue mardi soir à l'hôpital Al Ahli de Gaza semblait être "le résultat d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste". Le président américain a renouvelé son soutien à Israël et promis une assistance humanitaire aux Palestiniens. Joe Biden s'est rendu à Tel Aviv, où il est demeuré moins de huit heures, afin de manifester sa solidarité avec l'Etat hébreu après les attaques menées le 7 octobre dernier par le Hamas contre des villes, villages, kibboutz et bases militaires du sud d'Israël, qui ont fait 1.400 morts. Mais le programme du chef de la Maison blanche, qui espérait aussi contribuer à apaiser les tensions régionales, a été bouleversé par la catastrophe de l'hôpital Al Ahli, qui a causé la mort de 471 Palestiniens selon les autorités de Gaza. Un sommet prévu en Jordanie a été annulé. Le Hamas affirme que l'explosion est le résultat d'une frappe aérienne israélienne, Israël affirme qu'elle est la conséquence d'une erreur de tir palestinienne, une thèse défendue par Joe Biden. "Sur la base des informations que nous avons vues à ce jour, il semble que ce soit le résultat d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste de Gaza", a déclaré le président américain à Tel Aviv. "Les Etats-Unis défendent sans équivoque la protection des vies civiles pendant le conflit et je partage la douleur (...) des familles qui ont été tuées ou blessées dans cette tragédie", a-t-il ajouté. VETO AMÉRICAIN À L'ONU Joe Biden a promis 100 millions de dollars (95 millions d'euros) de nouveaux financements pour l'aide humanitaire à la bande de Gaza et à la Cisjordanie. Il a dit avoir obtenu l'accord d'Israël pour autoriser l'entrée d'une aide humanitaire dans l'enclave. Dans le même temps, les Etats-Unis ont opposé leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant notamment à des pauses humanitaires dans le conflit entre Israël et les groupes armés de la bande de Gaza. L'enclave côtière est totalement assiégée depuis les attaques du 7 octobre. Les bombardements israéliens sur Gaza ont fait près de 3.500 morts, selon les autorités du territoire contrôlé par le Hamas. Joe Biden a assuré le Premier ministre Benjamin Netanyahu du soutien américain dans son combat contre le Hamas et dénoncé les attaques du groupe armé palestinien qui sont comparables aux crimes de l'organisation Etat islamique (EI). Lors d'une conférence de presse à Tel Aviv au terme de sa visite dans l'Etat hébreu, Joe Biden a réaffirmé que les Etats-Unis feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité d'Israël. Il a ajouté qu'il demanderait au Congrès de prendre des mesures "sans précédent" cette semaine. Réaffirmant son soutien pour une solution à deux Etats, israélien et palestinien, au Proche-Orient, le président américain a également déclaré que la vaste majorité des Palestiniens n'avaient rien à voir avec le Hamas. "Le monde regarde. Israël a un ensemble de valeurs, comme les États-Unis et d'autres démocraties, et elles attendent de voir ce que nous allons faire", a ajouté Joe Biden. Le Hamas a réagi aux propos de Joe Biden en déclarant dans un communiqué que les États-Unis étaient "aveuglément favorables à Israël". (Dan Williams; version française Nicolas Delame et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)