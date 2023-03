Hongrie : Vers un report du vote sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

Hongrie : Vers un report du vote sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan













BUDAPEST, 14 mars (Reuters) - Les membres du Fidesz, parti au pouvoir en Hongrie, souhaitent reporter la session parlementaire prévue la semaine prochaine, ce qui pourrait conduire à retarder à nouveau la ratification de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan. Une députée du parti d'opposition de la Coalition démocratique, Agnes Vadai, a déclaré mardi dans un message sur Facebook qu'elle avait reçu une lettre du vice-Premier ministre hongrois, Zsolt Semjen, l'informant que le Fidesz et le parti populaire démocrate-chrétien souhaitaient reporter la session qui aurait dû commencer lundi prochain. Le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban, a confirmé à Reuters que le Parlement ne tiendrait pas de session la semaine prochaine en raison d'un "retard dans les négociations avec Bruxelles". La Hongrie est embourbée dans un différend avec la Commission européenne sur le déblocage des fonds de l'Union Européenne. "Le Fidesz se prononcera sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan après qu'une délégation parlementaire (qui s'est rendue dans les deux pays) aura rendu compte de cette visite", a déclaré le service de presse du parti. Stockholm et Helsinki ont demandé l'an dernier à rejoindre l'Otan dans un revirement stratégique consécutif à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les 30 membres de l'Otan doivent ratifier leurs demandes mais la Hongrie et la Turquie retardent leur approbation. Le processus de ratification de la Hongrie est bloqué au Parlement depuis juillet. En février, Viktor Orban a accusé la Finlande et la Suède de répandre des "mensonges éhontés" sur la santé de la démocratie et de l'État de droit en Hongrie. Le service de presse du Parlement n'a pas souhaité faire de commentaires. Le Parlement pourrait se réunir à nouveau que le 27 mars. (Reportage Krisztina Than ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)