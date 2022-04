Hongrie : Orban remporte une victoire écrasante aux législatives

par Justyna Pawlak et Krisztina Than

BUDAPEST, 4 avril (Reuters) - Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban a remporté un quatrième mandat consécutif à la tête du gouvernement hongrois lors des élections législatives de dimanche, les électeurs ayant validé sa position prudente sur la guerre en Ukraine et sa campagne fondée sur la défense des valeurs chrétiennes traditionnelles.

L'offensive lancée par la Russie en Ukraine le 24 févier semblait avoir fait chavirer la campagne du Premier ministre sortant lors des dernières semaines, le poussant à jouer les équilibristes pour expliquer ses relations d'affaires de longue date avec le président russe Vladimir Poutine.

Mais son argumentaire selon lequel une victoire de l'alliance de l'opposition, qui a promis d'apaiser les relations avec l'Union européenne, pourrait faire entrer le pays en guerre semble avoir convaincu l'électorat du Fidesz, en dépit des démentis de l'opposition.

Viktor Orban, âgé de 58 ans, a revendiqué sans attendre la fin du dépouillement sa victoire, laquelle a selon lui déjoué tous les pronostics.

"Nous avons remporté une victoire si large qu'elle peut même être vue depuis la Lune", a-t-il dit, entouré par des cadres du Fidesz. "Nous avons défendu la souveraineté et la liberté de la Hongrie".

D'après les résultats préliminaires après le dépouillement d'environ 98% des suffrages exprimés sur les listes nationales, le Fidesz était en tête avec 53,1% des voix, contre 35% pour la coalition de six partis d'opposition formée pour tenter de remettre en cause l'emprise du parti au pouvoir sur la vie politique hongroise.

Le Fidesz était également en tête du scrutin par circonscription.

Le Bureau électoral a indiqué que, sur la base de ces résultats partiels, le Fidesz remporterait 135 sièges sur les 199 que compte le Parlement, contre 57 sièges pour l'opposition.

Le chef de file de l'opposition, Peter Marki-Zay, a concédé la défaite de sa coalition.

Plus tôt dans la journée, après avoir voté à Budapest, Viktor Orban avait présenté le scrutin comme un vote sur "la paix ou la guerre" en accusant l'opposition de vouloir entraîner la Hongrie dans le conflit en Ukraine, ce que dément cette dernière.

Interrogé sur ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, Viktor Orban avait répondu: "Je défends les intérêts nationaux hongrois, je suis pro-Hongrois."

Sa victoire confortable, pratiquement assurée, pourrait redonner de l'élan aux réformes engagées par Viktor Orban depuis huit ans, dans lesquelles ses adversaires voient une subversion des normes démocratiques, dénonçant la mise au pas de la presse.

L'UKRAINE ET L'INFLATION AU COEUR DE LA CAMPAGNE

Sa réélection est "le résultat auquel on peut arriver dans un pays où une seule personne contrôle totalement les médias, dans lequel il n'y a aucun débat", a dit Katalin Cseh, une députée européenne de l'un des partis de l'alliance d'opposition.

Peter Marki-Zay, un indépendant de 49 ans, avait présenté le scrutin comme un choix entre l'Occident et l'Est.

L'invasion russe de l'Ukraine a mis Viktor Orban en porte-à-faux, l'obligeant à naviguer entre une affirmation de la "neutralité" de la Hongrie, qui a refusé de laisser les armes livrées par les pays occidentaux à l'Ukraine transiter sur son territoire, tout en ne s'opposant pas aux sanctions imposées à Moscou par l'Union européenne.

Les adversaires du Premier ministre lui reprochent d'avoir trop rapproché la Hongrie de la Russie, qui lui fournit notamment tout son gaz, étouffé les libertés publiques et isolé le pays au sein de l'Union européenne.

Viktor Orban se présente comme un défenseur des intérêts de son peuple, en s'opposant notamment à toute sanction contre le pétrole et le gaz russes. Il s'est dit en désaccord avec les autres sanctions adoptées par l'UE, sans pour autant chercher à les bloquer, comme il aurait pu le faire.

Pour satisfaire son opinion publique, favorable à 80% à une adhésion de la Hongrie à l'Otan, selon une enquête menée en 2021 par GLOBSEC, il a récemment donné son feu vert au déploiement sur le territoire hongrois d'un des quatre nouveaux bataillons multinationaux de l'Alliance atlantique destinés à rassurer les pays d'Europe de l'Est face aux visées russes.

Parmi les conséquences de la guerre en Ukraine figurent la flambée de l'inflation, qui a atteint 8,3% en février en Hongrie, malgré les mesures prises par Viktor Orban pour plafonner les prix de l'essence ou des aliments de base.

Selon le centre de réflexion GKI, l'indice de confiance des consommateurs a plongé de 11 points en mars.

La coalition d'opposition, qui va de la gauche à l'ancien mouvement d'extrême droite Jobbik, a tenté de capitaliser sur le mécontentement de la population, tirant à boulets rouges sur ce qu'elle présente comme une corruption systémique qui a permis aux oligarques proches du Fidesz de s'enrichir.

Pour maintenir la mobilisation de sa base conservatrice, le parti au pouvoir a de son côté fait coïncider les législatives avec un référendum sur l'éducation sexuelle à l'école, notamment en matière d'homosexualité et de transidentité, un thème sur lequel Viktor Orban n'a cessé de ferrailler avec Bruxelles ces dernières années. (Reportage de Krisztina Than, avec Krisztina Fenyo, Anita Komuves et Gergely Szakacs; version française Tangi Salaun et Marc Angrand, édité par Jean Terzian)