Hongrie : L'ambassadeur des USA au Parlement pour un vote sur l'entrée de la Suède dans l'Otan

par Krisztina Than et Boldizsar Gyori BUDAPEST, 5 février (Reuters) - L'ambassadeur des Etats-Unis en Hongrie, ainsi que ses homologues d'autres pays de l'Otan, comme la Pologne, le Danemark et la Slovaquie, ont assisté lundi à une réunion du Parlement hongrois, une démonstration destinée à accroître la pression pour que Budapest approuve l'entrée de la Suède dans l'alliance transatlantique. La réunion extraordinaire du Parlement avait été convoquée par l'opposition pour voter sur la ratification mais les députés du parti au pouvoir, le Fidesz, ont boycotté la session. En conséquence, le quorum pour voter n'a pas été atteint et l'approbation de la candidature de la Suède à l'Otan a été encore retardée. Les députés du Fidesz souhaitent que le Premier ministre suédois Ulf Kristersson se rende à Budapest avant de ratifier la candidature du pays. La Hongrie est le seul pays de l'Otan à ne pas avoir ratifié la demande d'adhésion de Stockholm, un processus qui requiert le soutien de tous les membres. L'adhésion de la Suède à l'Otan est une question qui affecte directement la sécurité nationale des Etats-Unis ainsi que la sécurité de l'alliance dans son ensemble, a déclaré l'ambassadeur américain, David Pressman, à la sortie du Parlement. "Le Premier ministre s'est engagé à convoquer le Parlement, à l'exhorter à agir le plus tôt possible, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui", a déclaré David Pressman. "Nous sommes impatients de suivre cette affaire de près et de voir la Hongrie agir rapidement." La Suède a demandé à adhérer à l'Otan en mai 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui continue d'entretenir des liens avec le Kremlin, affirme que son gouvernement soutient l'adhésion de la Suède à l'alliance. Mais le projet de loi sur la ratification est bloqué au Parlement depuis la mi-2022. La candidature de la Suède à l'Otan pourrait être ratifiée lorsque le Parlement hongrois se réunira pour une session normale, a déclaré plus tôt lundi le groupe parlementaire du Fidesz. Le Parlement doit se réunir à nouveau fin février, après une pause hivernale. (Reportage Krisztina Than avec la contribution d'Anna Ringstrom ; Blandine Hénault pour la version française)