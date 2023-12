Hongrie : Crue précoce du Danube à Budapest, les températures douces inquiètent

BUDAPEST (Reuters) - Le Danube est sorti jeudi de son lit dans la capitale hongroise Budapest, atteignant son niveau le plus élevé depuis dix ans, les fortes pluies et les chutes de neige suivies d'un temps doux ayant provoqué des inondations hivernales exceptionnellement précoces. Les eaux du Danube ont culminé à 6,93 mètres mercredi en fin de journée, selon la direction générale de la gestion de l'eau. Ce niveau est inférieur aux 8,91 mètres enregistrés en 2013 lors d'inondations extrêmes en Europe centrale après de fortes pluies à la fin du mois de mai. Cette année, les crues du Danube n'ont pas causé de dégâts majeurs à Budapest, mais les experts ont averti que le changement climatique pourrait rendre les inondations précoces plus fréquentes. "Si nous examinons la situation dans son ensemble, nous constatons que les précipitations hivernales augmentent et qu'avec la hausse des températures, les chutes de neige diminueront et fondront plus tôt", a déclaré Anna Kis, chercheuse en climatologie, qui travaille pour le projet climatique "1,5 degré". "Nous pouvons donc supposer qu'à l'avenir, les inondations causées par la fonte des neiges, qui se produisaient au printemps, pourraient se déclencher plus tôt, peut-être pendant les mois d'hiver", a-t-elle expliqué. Selon l'autorité hongroise de gestion des eaux, le Danube n'avait pas dépassé les 6 mètres en un mois en décembre depuis 1987. Mais cette année-là, il n'avait pas inondé les berges. "Les affluents du Danube ont reçu beaucoup de précipitations et la neige a fondu en raison du temps doux mais humide, la crue s'est donc produite plus tôt", a déclaré l'autorité, ajoutant qu'une nouvelle montée des eaux au printemps restait possible. (Reportage Krisztina Fenyo, rédigé par Krisztina Than, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)