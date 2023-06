Hong Kong : Une radio pro-démocratie s'arrête, citant un contexte "dangereux"

par Jessie Pang HONG KONG (Reuters) - La station de radio en ligne Citizens' Radio va arrêter ses opérations ce vendredi en raison de ce que son fondateur a décrit comme une situation politique "dangereuse" à Hong Kong et du gel du compte bancaire de la radio. Depuis son lancement en 2005 par l'activiste Tsang Kin-shing, la station en langue cantonaise a gagné en popularité à la faveur d'émissions de débats percutantes qui n'épargnaient pas les autorités, ainsi que de ses efforts en faveur de la liberté de la presse. Sa fermeture marque une érosion supplémentaire du paysage audiovisuel hongkongais, ont estimé ses défenseurs, alors que la stricte loi de sécurité nationale imposée par la Chine à l'été 2020 a déjà entraîné la fermeture d'autres organes de presse libéraux, comme le journal Apple Daily et le site d'information Stand News. Via un message publié sur Facebook, Tsang Kin-shing a indiqué que Citizens' Radio n'avait pas d'autre choix que de "suspendre sa diffusion", évoquant des pressions croissantes, alors que les autorités ont entrepris une répression de l'opposition et arrêté des activistes à la suite des vastes manifestations pro-démocratie ayant secoué la région administrative spéciale en 2019. "Les lignes rouges sont partout, la situation est dangereuse, et il est difficile de convier des invités pour nos programmes", a-t-il écrit. Par ailleurs, Tsang Kin-shing a déclaré que le compte en banque de la station avait été gelé, sans donner de détails. "Le loyer peut être payé seulement jusqu'en août", a-t-il dit. Les autorités locales assurent que la liberté de la presse est respectée et figure dans la loi. Elles nient réprimer la contestation, même si le gouvernement a déclaré que les manifestations de 2019 ont menacé une stabilité indispensable au territoire pour être un pôle financier mondial attractif. Hong Kong figure cette année au 140e rang, sur 180, du classement annuel de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse dans le monde, contre la 73e place avant la promulgation de la nouvelle loi de sécurité nationale. (Reportage Jessie Pang; version française Jean Terzian)