Hong Kong : Trois militants reconnus coupable de rassemblement non-autorisé

HONG KONG (Reuters) - Trois militants pro-démocratie hongkongais ont été reconnus coupables jeudi de rassemblement non-autorisé après une veillée en mémoire des victimes de la répression de la place Tiananmen en Chine en 1989 organisée le 4 juin 2020.

Le jugement rendu à l'encontre du magnat de la presse Jimmy Lai, de l'activiste et avocate Chow Hang Tung et de la femme politique d'opposition Gwyneth Ho est le dernier coup porté au mouvement démocratique de Hong Kong, qui a vu des dizaines de militants être arrêtés, emprisonnés ou fuir le territoire depuis que Pékin a imposé une loi de sécurité nationale l'année dernière.

Jimmy Lai, Chow Hang Tung et Gwyneth Ho avaient plaidé non coupable d'incitation à participer à un rassemblement non autorisé le 4 juin 2020.

(Reportage Jessie Pang; version française Camille Raynaud)