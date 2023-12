Hong Kong : Sécurité renforcée alors que s'ouvre le procès de Jimmy Lai

par Jessie Pang et James Pomfret HONG KONG (Reuters) - Un important dispositif policier était en place à Hong Kong en amont de l'ouverture lundi du procès du magnat de la presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai, accusé de collusion avec des puissances étrangères dont les Etats-Unis, en vertu de la stricte loi de sécurité nationale imposée par la Chine en 2020. Une foule a commencé à se masser dès dimanche soir près du tribunal du district de Kowloon Ouest, où la sécurité a été renforcée, alors que le chef de la sécurité locale a prévenu la semaine dernière que toute tentative pour perturber le déroulement du procès ne serait pas tolérée. Jimmy Lai, fondateur du feu journal pro-démocratie Apple Daily et figure éminente de la contestation à Hong Kong, est visé par de multiples procédure judiciaires depuis la vague de manifestations ayant secoué la région administrative spéciale chinoise en 2019. Il rejette toutes les accusations à son encontre. Certains partisans de Jimmy Lai, âgé de 76 ans et qui encourt une peine de prison à perpétuité, ont bravé le froid nocturne pour patienter devant le tribunal et espérer ainsi pouvoir assister à l'audience. Des puissances occidentales comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne suivent de près le sort de Jimmy Lai, dont elles dénoncent le procès, considéré par ailleurs comme un révélateur de l'indépendance de la justice hongkongaise et des libertés dans le territoire depuis la loi de sécurité nationale instaurée par Pékin il y a plus de trois ans. La Grande-Bretagne a haussé le ton dimanche en demandant explicitement aux autorités hongkongaises de libérer Jimmy Lai, qui dispose de la nationalité britannique, emprisonné depuis plus de 1.000 jours. (Reportage Jessie Pang et James Pomfret, avec Dorothy Kam et Edward Cho; version française Jean Terzian)