Hong Kong : Pluies torrentielles inédites depuis plus d'un siècle

HONG KONG, 8 septembre (Reuters) - Des pluies torrentielles balayaient Hong Kong vendredi, provoquant d'importantes inondations à travers la ville, où des rues, stations de métro et centres commerciaux ont été submergés, tandis que les autorités ont fermé les écoles et demandé aux salariés de recourir au télétravail. Jamais la région administrative spéciale n'avait connu pareilles chutes de pluies depuis que le recensement de ces données a commencé, il y a 140. Des cascades d'eau ont traversé les zones montagneuses de la ville, poussant les autorités à prévenir du risque de glissements de terrain. Le service météorologique local a indiqué que plus de 200 millimètres de pluie ont été enregistrés sur l'île principale de Hong Kong ainsi que d'autres districts depuis jeudi soir. (Reportage Farah Master; version française Jean Terzian)