Hong Kong : Le quotidien Apple Daily paraîtra pour la dernière fois jeudi

par Sharon Abratique

HONG KONG (Reuters) - Le journal hongkongais pro-démocratie Apple Daily, dont les actifs ont été gelés et certains dirigeants arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale, a annoncé mercredi que sa dernière édition paraîtrait jeudi.

La fin annoncée de ce quotidien, créé il y a 26 ans et qui mêle discours pro-démocratie, potins sur les célébrités et enquêtes sur les responsables au pouvoir, suscite des interrogations sur la liberté de la presse et d'autres droits dans l'île.

Une perquisition, conduite la semaine dernière dans les locaux du quotidien, a débouché sur l'arrestation de plusieurs dirigeants, dont le directeur général du groupe de presse, Cheung Kim-hung, et le rédacteur en chef du journal, Ryan Law, tous accusés de "collusion présumée avec un pays étranger".

Jimmy Lai, le propriétaire de Next Digital, l'éditeur d'Apple Daily, est pour sa part actuellement emprisonné et a été condamné le mois dernier à 14 mois de prison pour rassemblement illégal.

Parallèlement, quelque 18 millions de dollars de Hong Kong (environ deux millions d'euros) d'actifs appartenant à trois sociétés liées à Apple Daily ont été gelés.

LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS DU JOURNAL

La dernière édition papier du quotidien sortira le 24 juin et l'édition en ligne du quotidien s'arrêtera le même jour à minuit, a précisé Apple Daily.

"Merci à tous les lecteurs, abonnés, clients publicitaires et Hongkongais pour 26 ans d'amour et de soutien immenses. Ici, nous disons au revoir, prenez soin de vous", écrit Apple Daily dans un article publié sur son site internet.

Le journal dit avoir pris la décision de fermer par souci de "sécurité" pour ses salariés et collaborateurs.

Son propriétaire, le groupe Next Digital, qui emploie environ 600 journalistes, précise de son côté que la décision a été prise "en raison des circonstances actuelles qui prévalent à Hong Kong".

La branche taïwanaise d'Apple Daily, dont la version papier a cessé de paraître le mois dernier, a indiqué que l'édition en ligne se poursuivrait grâce à son indépendance financière.

Selon la police de Hong Kong, des dizaines d'articles publiés par Apple Daily sont susceptibles de violer la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin l'an dernier dans l'ancienne colonie britannique à la suite de manifestations anti-gouvernementales.

La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a défendu mardi les mesures prises à l'encontre du journal. Elle a jugé que les critiques contre les perquisitions et les arrestations étaient des tentatives visant à "magnifier" des actions ayant mis en danger la sécurité nationale.

"Wen Wei Po" et "Ta Kung Pao", deux journaux pro-Pékin, ont publié dans leur édition de mercredi des pages spéciales présentant Jimmy Lai comme un "chien", un "traître" et un pantin à la solde des Etats-Unis.

(Reportage Jessie Pang; rédigé par Marius Zaharia, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)