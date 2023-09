Hong Kong et Shenzhen submergés par des pluies torrentielles historiques

par Tyrone Siu et Farah Master HONG KONG (Reuters) - Des pluies torrentielles balayaient Hong Kong vendredi, provoquant d'importantes inondations à travers la ville, où des rues, stations de métro et centres commerciaux ont été submergés, tandis que les autorités ont fermé les écoles et demandé aux salariés de recourir au télétravail. Jamais la région administrative spéciale n'avait connu pareilles chutes de pluies depuis que le recensement de ces données a commencé, il y a 140 ans. Au total, 83 personnes ont été blessées dans l'ancienne colonie britannique, dont trois sérieusement. Des cascades d'eau ont dévalé les zones montagneuses de la ville, poussant les autorités à prévenir du risque de glissements de terrain. Le service météorologique local a indiqué que plus de 200 millimètres de pluie ont été enregistrés sur l'île principale de Hong Kong ainsi que d'autres districts depuis jeudi soir. Les autorités ont déclenché leur alerte aux pluies la plus élevée, fermé les écoles vendredi et demander aux employés de rester chez eux alors que la bourse n'a pas ouvert. Les pluies ont également semé le chaos en Chine continentale et notamment dans la ville voisine de Shenzhen (Guangdong), où certains commerces et les écoles ont été fermés. Les autorités ont étendu la fermeture des écoles à l'échelle de la province du Guangdong où certaines lignes de métro ont été suspendues. Ces pluies torrentielles font suite au passage du typhon Haikui qui a touché mardi la province chinoise du Fujian, une semaine après le passage d'un autre super typhon. Les pluies devraient continuer de tomber abondamment sur la province du Guangdong dans les trois prochains jours. (Reportage Farah Master; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)