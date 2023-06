Honduras : Des émeutes font des dizaines de morts dans une prison pour femmes

Honduras : Des émeutes font des dizaines de morts dans une prison pour femmes













Crédit photo © Reuters

TEGUCIGALPA (Reuters) - Plus de quarante femmes sont mortes dans une prison hondurienne, a déclaré le porte-parole du ministère public du pays.

Selon Yuri Mora, les autorités s'efforcent à présent d'identifier les victimes, certaines sont mortes de brûlures et d'autres ont été tuées par balles. Delma Ordonez, qui préside une association de proches de détenus, a déclaré à Reuters que les incidents ont commencé aux premières heures du jour entre membres de deux gangs rivaux, le Barrio 18 et la Mara Salvatrucha, également appelée MS-13. (Gustavo Palencia; version française Nicolas Delame)