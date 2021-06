Honduras : Au moins 5 morts après des affrontements dans une prison

Crédit photo © Reuters

TEGUCIGALPA (Reuters) - Au moins cinq détenus ont été tués et 39 prisonniers et gardiens ont été blessés jeudi lors de heurts entre membres de gangs dans une prison de haute sécurité au Honduras, ont indiqué les autorités judiciaires.

Les affrontements, qui ont duré trois heures et qui ont nécessité l'utilisation par les autorités de balles réelles et d'au moins une grenade, a commencé lorsque des membres du gang Barrio 18 ont pénétré dans une section réservée aux membres du gang rival Mara Salvatrucha 13 dans la prison de La Tolva, à l'est de Tegucigalpa.

Treize des blessés sont dans un état grave, a déclaré le procureur Sara Gomez.

L'établissement abrite plus de 1.500 détenus, selon les autorités.

(Gustavo Palencia; version française Camille Raynaud)