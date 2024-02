Home Depot déçoit sur sa prévision de ventes pour 2024

20 février (Reuters) - Home Depot a dit mardi s'attendre à des résultats pour 2024 inférieurs aux estimations des analystes, signalant une faiblesse persistante de la demande des consommateurs pour les dépenses de rénovation. Le titre Home Depot reculait de plus de 2% dans les échanges en avant-Bourse. Pour cette année, le groupe prévoit une baisse de ses ventes à magasins comparables d'environ 1%, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 0,06% selon des données de LSEG. "Le marché s'attendait à ce que l'entreprise renoue avec la croissance plus tôt que prévu", souligne Jonathan Reid, spécialiste du secteur chez Fitch Ratings. A lire aussi... Lors du quatrième trimestre, les transactions des clients chez Home Depot ont reculé de 1,7%, accusant ainsi leur onzième baisse trimestrielle consécutive. Les ventes à magasins comparables de Home Depot ont baissé de 3,5% sur la période alors que les analystes tablaient sur un repli de 3,3%. Home Depot vise une augmentation de son bénéfice par action d'environ 1% en 2024, contre un consensus de +3,2% selon LSEG. (Reportage Granth Vanaik et Deborah Sophia à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)