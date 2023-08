Home Depot: Bénéfice meilleur qu'attendu au deuxième trimestre, rachat d'actions de 15 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Home Depot a fait état mardi d'un bénéfice au deuxième trimestre au dessus des attentes, la demande ayant été soutenue par les petits projets de rénovation compte tenu du contexte de stabilisation du marché de l'immobilier. Le spécialiste américain du bricolage a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars (13,72 milliards d'euros). Le bénéfice net par action du groupe a atteint 4,65 dollars au cours du trimestre clos le 30 juillet, dépassant ainsi les estimations des analystes à 4,45 dollars par action, selon les données IBES de Refinitif. Home Depot a également affiché une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles à magasins comparables. Elles ont reculé de 2% au cours du trimestre, alors que les analystes attendaient en moyenne une baisse de 3,54%. Les consommateurs américains, confrontés à une inflation galopante et à des coûts d'emprunt plus élevés, évitent d'investir dans de grands projets de rénovation. Ils continuent néanmoins de dépenser pour l'entretien de leurs biens. "Bien que les catégories associées aux petits projets aient connu une certaine vigueur, nous avons constaté une pression continue dans certaines catégories de bien non-essentiels à forte valeur ajoutée", a déclaré le directeur général de Home Depot, Ted Decker, dans un communiqué. Les transactions des clients ont baissé de 1,8% chez Home Depot au deuxième trimestre, mais se sont améliorées par rapport au recul de 4,8% enregistré au premier trimestre. Le ticket moyen a augmenté modestement de 0,1%, a indiqué la société. (Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entinger)