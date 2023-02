Home Depot anticipe un recul de ses bénéfices en 2023

Home Depot anticipe un recul de ses bénéfices en 2023













Crédit photo © Reuters

par Deborah Mary Sophia (Reuters) - Home Depot a mis en garde mardi contre un ralentissement de la demande de produits de rénovation cette année, l'inflation réduisant la capacité des clients à dépenser pour de nouveaux projets. Le titre Home Depot reculait de 4,5% à 15h46 GMT à Wall Street. La première chaîne de magasins de bricolage aux États-Unis prévoit un bénéfice par action en baisse d'environ 4-6% ("mid-single digits percentage) pour 2023, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 0,4% à 16,72 dollars (15.69 d'euros), selon les données de Refinitiv. Après une croissance exponentielle pendant la pandémie, la demande d'outils de rénovation tels que la peinture et les revêtements de sol baisse maintenant, les consommateurs réduisant leurs dépenses. "Nous nous attendons à ce que cette année soit une année de modération de la demande pour les rénovations de maisons", a déclaré le directeur général Ted Decker lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats. Home Depot est également confronté à des coûts de production élevés malgré des mesures budgétaires, tandis que le marché du travail américain tendu l'a incité à augmenter ses dépenses salariales d'un milliard de dollars. Cette augmentation des salaires pourrait faire planer le doute sur la rentabilité de l'entreprise, selon les analystes de Wells Fargo. "L'environnement macroéconomique semble avoir rattrapé Home Depot", a également déclaré Michael Baker, analyste chez D.A. Davidson. Les ventes à périmètres comparables de Home Depot ont reculé de 0,3% au quatrième trimestre, sous l'effet d'une baisse de 6% des transactions des clients. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 0,6%. (Reportage de Deborah Sophia à Bangalore, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)