Holcim scinde ses activités en Amérique du Nord, nomme un nouveau DG

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Holcim va scinder ses activités en Amérique du Nord et les introduire en Bourse aux Etats-Unis au premier semestre 2025, a annoncé dimanche le géant suisse des matériaux de construction. Miljan Gutovic, actuel patron des activités en Europe, va en outre remplacer Jan Jenisch au poste de directeur général le 1er mai, a aussi annoncé Holcim. Il s'agit de la plus profonde transformation entreprise par le cimentier depuis l'absorption du français Lafarge en 2015. Les activités d'Holcim hors Amérique du Nord resteront cotées à la Bourse de Zurich. Jan Jenisch, qui dirige le groupe depuis 2017, conservera son poste de président du conseil de surveillance et conduira le projet de cotation des activités nord-américaines. Qualifiant les Etats-Unis de l'un des marchés les plus attractifs au monde pour le secteur de la construction, Jan Jenisch a déclaré dans un communiqué du groupe : "En capitalisant pleinement sur l'essor des infrastructures et de la construction dans la région, nous allons accélérer la croissance et créer de la valeur pour nos actionnaires." (Rédigé par John Revill, version française Bertrand Boucey)