Holcim revoit ses prévisions à la hausse et lance un nouveau rachat d'actions

ZURICH (Reuters) - Holcim a relevé vendredi ses prévisions annuelles et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de francs suisses après avoir enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Le groupe suisse a enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice en Amérique du Nord, où l'augmentation de 40% des ventes a plus que compensé le léger ralentissement en Europe, causé par la hausse des coûts énergétiques et certains délais de projets.

Le chiffre d'affaires global du groupe a atteint 8,05 milliards de francs suisses (8,14 milliards d'euros) au cours des trois mois clos le 30 septembre, dépassant les prévisions à 7,73 milliards de francs d'un consensus d'analystes compilé par le groupe.

Le bénéfice d'exploitation récurrent a atteint 1,55 milliard de francs, légèrement supérieur aux prévisions à 1,48 milliard de francs.

"Ces résultats records nous donnent la confiance nécessaire pour revoir à la hausse nos prévisions pour 2022 concernant le chiffre d'affaires net, le bénéfice d'exploitation récurrent et l'effet de levier, et pour lancer un programme de rachat d'actions", a déclaré le directeur général Jan Jenisch.

Holcim s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année augmente d'au moins 12% à périmètre constant, contre 10% précédemment.

Le groupe a ajouté qu'il s'attendait à ce que l'Ebit récurrent augmente dans une fourchette de 5 à 9%.

Holcim a déclaré qu'il utiliserait les liquidités de la cession des activités indiennes et brésiliennes pour des acquisitions et lancerait également un nouveau rachat d'actions de 2 milliards de francs en novembre.

Ses chiffres ne comprennent toutefois pas les 778 millions de dollars d'amendes et de confiscation que le groupe a accepté de payer après avoir plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain des accusations liées à des paiements à des groupes considérés comme terroristes par les Etats-Unis.

Ce montant sera imputé au bénéfice net du groupe lorsqu'il publiera ses résultats du quatrième trimestre.

Jan Jenisch s'est félicité de la résolution de l'affaire aux Etat-Unis et a déclaré à propos des poursuites contre le groupe en France : "rien qui ne nous dérange".

La cour d'appel de Paris a confirmé en mai la mise en examen pour "complicité de crimes contre l'humanité" du cimentier français Lafarge, qui a fusionné avec Holcim en 2015, pour ses activités en Syrie jusqu'en 2014.

Le directeur général a précisé qu'il s'attendait à régler environ 30 millions d'euros dans cette affaire.

"Nous coopérons pleinement en France et serions heureux de mettre fin à cela à tout moment", a dit Jan Jenisch.

(Rédigé par John Revill; version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)