Holcim prévoit de scinder ses actifs nord-américains pour $30 mds

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Holcim, géant suisse des matériaux de construction, est sur le point de scinder ses activités en Amérique du Nord dans le cadre d'une opération susceptible de dépasser 30 milliards de dollars (27,6 milliards d'euros), rapporte samedi le Wall Street Journal. L'opération pourrait être annoncée dans la semaine à venir si elle n'échoue pas à la dernière minute, ajoute le quotidien, citant des sources proches du dossier. Holcim, auquel appartient le cimentier français Lafarge, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le groupe suisse est implanté dans 43 Etats aux Etats-Unis et y emploie 7.000 personnes, d'après son site internet. Il a déclaré en juillet dernier que l'Amérique du Nord était en passe de représenter environ 40% de son chiffre d'affaires, à environ 12 milliards de dollars. (Rédigé par Jyoti Narayan à Bangalore, version française Bertrand Boucey)