Holcim : Le DG Jan Jenisch va prendre la présidence avec un double mandat

ZURICH, 24 février (Reuters) - Le directeur général de Holcim, Jan Jenisch, deviendra le prochain président de la société, a déclaré vendredi le plus grand cimentier du monde, après avoir affiché un bénéfice d'exploitation récurrent supérieur aux prévisions pour 2022. Le bénéfice d'exploitation récurrent annuel du groupe a progressé de 3% à 4,75 milliards de francs suisses (4,80 milliards d'euros), dépassant les prévisions de 4,68 milliards de francs dans un consensus recueilli par l'entreprise auprès des analystes. La société suisse a déclaré qu'elle proposerait Jan Jenisch, directeur général du groupe depuis 2017, au poste de prochain président pour succéder à Beat Hess, qui a décidé de se retirer. Jan Jenisch continuera d'assumer les fonctions de directeur général et de président "pour une durée limitée", a déclaré Holcim. "Le conseil d'administration considère ce double mandat comme une période de transition pour préserver la transformation actuelle de Holcim et l'exécution rapide de sa stratégie 2025", a déclaré le groupe. "Ce double mandat est d'une durée limitée et le successeur du directeur général sera annoncé dans les 12 prochains mois", a-t-il ajouté. Holcim confiera à Hanne Sorenson, la vice-présidente de la société, le nouveau rôle d'administrateur principal indépendant afin d'assurer des contrôles et des équilibres appropriés pendant que Jenisch occupera les deux rôles, a déclaré la société. Ces nominations interviennent après une année qui a vu Holcim augmenter ses ventes de 8,8% à 29,2 milliards de francs, conformément aux prévisions. Holcim a également déclaré s'attendre à une augmentation de ses ventes en 2023 de 3% à 5% à périmètre constant - qui exclut l'impact des changes et des acquisitions - ainsi qu'à une croissance plus rapide de son bénéfice d'exploitation récurrent. (Reportage John Revill, Rédigé par Rachel More ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)