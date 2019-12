Hogan souhaite une remise à plat entre UE et USA sur le commerce

Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Le nouveau commissaire européen au Commerce, l'Irlandais Phil Hogan, souhaite effectuer une remise à plat sur un certain nombre de sujets de désaccords dans les relations commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis lorsqu'il rencontrera son homologue américain pour la première fois en janvier.

L'administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium européens en 2018. Cette année, l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a autorisé les Etats-Unis à taxer pour 7,5 milliards de dollars de produits européens en raison de subventions accordées à Airbus et Washington menace de prendre des mesures plus spécifiques contre la France en raison de son projet de taxe sur les activités des géants du numérique.

Phil Hogan, qui a pris ses nouvelles fonctions ce mois-ci, s'est entretenu juste avant Noël avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a-t-il dit au journal Irish Times.

"Nous sommes convenus de nous rencontrer à Washington mi-janvier pour discuter de la longue liste de sujets créant des tensions dans la relation entre l'UE et les Etats-Unis. Il n'est pas question de rentrer dans les détails pour régler les sources d'irritation commerciale tant que nous ne nous mettons pas d'accord sur un agenda commercial commun", a dit Phil Hogan, cité lundi.

"Je vais rechercher une remise à plat des relations commerciales UE-USA sur des questions telles que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium et la menace de droits de douane américains en réaction à une taxe numérique en Europe", a ajouté le commissaire européen au Commerce.

Européens et Américains s'efforcent en théorie de conclure un accord visant à supprimer leurs barrières aux importations mais les discussions bloquent sur la question des produits agricoles. Washington exige que l'agriculture fasse partie des négociations, ce qu'exclut Bruxelles.

(Padraic Halpin, avec Phil Blenkinsop à Bruxelles; version française Bertrand Boucey)