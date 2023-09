H&M : Les ventes ont chuté en septembre, mais le bénéfice au T3 dépasse légèrement les attentes

STOCKHOLM (Reuters) - H&M a fait état d'un fort recul de ses ventes en septembre, tandis que le bénéfice trimestriel du géant suédois de prêt-à-porter a légèrement dépassé les attentes, porté par des réductions de coûts. Le résultat opérationnel sur la période, qui correspond au troisième trimestre de l'exercice fiscal du groupe, s'est établi à 4,74 milliards de couronnes (407,07 million d'euros) contre 902 millions un an plus tôt, dépassant légèrement la prévision moyenne des analystes qui tablaient sur 4,72 milliards de couronnes, selon un consensus établi par LSEG. "Le programme de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité se poursuit à plein régime et continuera à produire ses effets au cours des prochains trimestres", a déclaré H&M dans un communiqué. "Notre objectif d'une marge d'exploitation de 10% au cours de l'année 2024 demeure." Le groupe a également déclaré s'attendre à une baisse de 10% de ses ventes du mois de septembre, en glissement annuel mesuré en monnaies locales. (Reportage Anna Ringstrom, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)