H&M change de DG, le bénéfice au T4 légèrement inférieur aux attentes

STOCKHOLM, 31 janvier (Reuters) - H&M a surpris les investisseurs mercredi en annonçant la nomination d'un nouveau directeur général, Daniel Erver, avec effet immédiat, alors que le distributeur de mode suédois s'efforce de stimuler ses ventes sur un marché fortement concurrentiel. La directrice générale sortante, Helena Helmersson, a dit avoir décidé de se retirer de son poste et quitter le groupe, expliquant que sa mission avait été très difficile sur le plan personnel. H&M, numéro deux mondial de la mode, fait face à une concurrence intense de la part de l'espagnol Inditex, propriétaire de Zara, et à une clientèle sensible aux prix qui se tourne notamment vers le groupe chinois Shein. La marge de bénéfice d'exploitation de H&M au quatrième trimestre est tombée à 7,2%, contre 7,8% au troisième trimestre. H&M a indiqué que ses ventes, calculées en devises locales, avaient baissé de 4% entre le 1er décembre et le 29 janvier, alors qu'elles avaient augmenté de 5% l'année dernière. Le bénéfice d'exploitation du groupe suédois est ressorti à 4,33 milliards de couronnes (384,14 millions d'euros), contre 821 millions un an plus tôt, alors que les analystes interrogés par LSEG tablaient en moyenne sur 4,57 milliards de couronnes. (Reportage Marie Mannes à Stockholm et Helen Reid à Londres, version française Dagmarah Mackos, édité par Claude Chendjou)