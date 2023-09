H&M annonce des ventes trimestrielles inférieures aux prévisions

H&M annonce des ventes trimestrielles inférieures aux prévisions













Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le groupe suédois H&M a annoncé vendredi un chiffre d'affaires stable pour son dernier trimestre, mais inférieur aux attentes, alors que l'entreprise s'efforce d'attirer des clients dans un contexte de crise lié au renchérissement du coût de la vie. "Les travaux visant à atteindre l'objectif de l'entreprise, à savoir une marge d'exploitation de 10% en 2024, vont dans la bonne direction. La rentabilité et les niveaux de stocks ont été prioritaires au cours du trimestre", a déclaré H&M dans un communiqué. Le deuxième plus grand distributeur de prêt-à-porter au monde a déclaré que les ventes en couronnes suédoises, le chiffre le plus surveillé, au cours des trois mois de juin à août étaient "stables" en glissement annuel, en deçà d'une croissance moyenne de 5% prévue dans un sondage Reuters auprès des analystes. Les revenus nets de H&M ont augmenté de 6% pour atteindre 60,9 milliards de couronnes suédoises (environ 5,1 milliards d'euros), ce qui est inférieur aux 63,5 milliards de couronnes suédoises prévus par les analystes. H&M a vu ses ventes augmenter au cours des derniers mois sous l'effet des réductions de coûts annoncées l'an dernier mais l'enseigne reste confrontée à une forte concurrence de la part d'Inditex, propriétaire de Zara, et de Shein, distributeur de 'fast fashion' fondé en Chine. A la Bourse de Stockholm, l'action H&M reculait de 4% dans les premiers échanges. (Reportage Marie Mannes, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)