H&M affiche un bénéfice meilleur que prévu au T2

STOCKHOLM, 29 juin (Reuters) - L'entreprise suédoise H&M a publié jeudi un bénéfice plus élevé que prévu au deuxième trimestre et a assuré avoir bien débuté la saison estivale, alors que la société tente de rattraper son retard de croissance par rapport à ses rivaux. Sur la période allant de mars à mai, le deuxième plus grand détaillant de mode au monde a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 4,74 milliards de couronnes suédoises (402,73 millions d'euros). Un chiffre en baisse par rapport aux 4,98 milliards de couronnes suédoises affichés il y a un an, mais supérieur à la prévision moyenne des analystes à 4,07 milliards de couronnes suédoises, selon des données de Refinitiv. H&M, qui accuse un retard par rapport au propriétaire de Zara, Inditex, cherche à se rendre davantage à la mode et à renforcer sa marque Cos. Plus chère, cette dernière cible les consommateurs les moins touchés par l'augmentation du coût de la vie, alors que le géant de la mode rapide Shein prend des parts de marché avec des vêtements bon marché. "Les collections d'été ont été bien accueillies et le troisième trimestre a bien démarré", a déclaré Helena Helmersson, directrice générale du groupe, dans un communiqué. "Les conditions d'une croissance accrue et d'une meilleure rentabilité continuent d'évoluer favorablement", a-t-elle ajouté. La marge bénéficiaire opérationnelle de H&M au deuxième trimestre était de 8,2%, contre 9,2% un an plus tôt. Le groupe a réitéré son objectif d'une marge de 10% l'année prochaine, ce qui, selon les analystes, pourrait être difficile à atteindre. Les ventes en monnaie locale pour la période du 1er au 27 juin, le premier mois du troisième trimestre, ont augmenté de 10% par rapport à il y a un an. H&M avait annoncé l'année dernière la suppression de 1.500 postes et d'autres mesures visant à réduire ses coûts. (Reportage Marie Mannes; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)