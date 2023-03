H&M affiche un bénéfice d'exploitation surprise au 1er trimestre

STOCKHOLM (Reuters) - H&M, le deuxième plus grand détaillant de mode au monde, a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation pour la période décembre-février alors que les analystes anticipaient une perte, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses dans un contexte d'inflation galopante. Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre fiscal du groupe suédois s'est élevé à 725 millions de couronnes suédoises (64,36 million euros), contre un bénéfice de 458 millions un an plus tôt. Les analystes tablaient sur une perte de 1,10 milliard de couronnes suédoises, selon les données Refinitiv. Malgré une maîtrise de ses coûts, H&M rivalise toujours difficilement avec son principal concurrent Inditex, propriétaire de Zara et d'autres marques, ainsi qu'avec les détaillants en ligne de "fast-fashion" en pleine expansion, tels que SHEIN et Temu. "Les facteurs externes qui influencent les coûts d'achat continuent de s'améliorer, le travail sur le programme de coûts et d'efficacité se poursuit à plein régime et bon nombre des changements que nous avons effectués ces dernières années commencent à produire leurs effets", a déclaré Helena Helmersson, directrice générale, dans un communiqué. Le chiffre d'affaires de H&M pour le premier trimestre, publié séparément le 15 mars, a été en deçà des attentes car la faible augmentation des ventes n'a pas été à la hauteur de la plupart des estimations, avaient indiqué les analystes. H&M anticipe une augmentation de 4% en devises locales de ses ventes nettes pour le mois de mars par rapport à la même période l'an dernier. Le titre H&M a augmenté de 9,5% en 2023 à la Bourse de Stockholm, contre une hausse de 19,7% pour Inditex. L'action du groupe suédois a clôturé à 122,86 couronnes mercredi, soit un tiers seulement de son record historique de 2015 de 368,5 couronnes. (Reportage Marie Mannes, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)