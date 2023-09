Hitachi propose les mêmes remèdes à l'UE qu'à la Grande-Bretagne pour son opération avec Thales-source

BRUXELLES, 15 septembre (Reuters) - Les remèdes proposés par Hitachi Rail aux autorités de la concurrence européenne concernant le rachat de l'activité de signalisation ferroviaire de Thales sont similaires à celles proposées par le groupe japonais à l'autorité britannique de la concurrence (CMA), a déclaré vendredi à Reuters une source au fait de la question. Hitachi Rail a dit en juin à la CMA qu'il était prêt à céder ses activités de signalisation ferroviaire au Royaume-Uni, en France et en Allemagne et à transférer à un rival son système de gestion des trains basée sur la communication. Le groupe avait déclaré que ces actifs comprenaient tous les éléments nécessaires à une entreprise viable et autonome. Le projet de rachat par Hitachi Rail de Ground Transportation Systems (GTS) pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros a été dévoilé en août 2021. Hitachi Rail est en discussions avec la Commission européenne afin d'obtenir l'approbation de cette transaction pour l'Union européenne. (Reportage Foo Yun Chee; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)