Hitachi confirme les remèdes proposés à l'UE pour son opération avec Thales

Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - Hitachi a proposé de vendre ses actifs en France et en Allemagne pour répondre aux préoccupations de l'Union européenne en matière de concurrence concernant sa proposition de rachat de l'activité de signalisation ferroviaire de Thales, Ground Transportation System (GTS), a déclaré lundi un porte-parole du groupe japonais. Une source au fait de la question avait indiqué à Reuters que les remèdes soumis la semaine dernière par Hitachi à la Commission européenne étaient similaires à ceux proposés par le groupe japonais au régulateur britannique de la concurrence. Il est attendu que Bruxelles sondent clients et rivaux de Hitachi avant de décider d'accepter les mesures proposées ou d'en demander davantage. Le régulateur européen de la concurrence a fixé au 6 novembre la date butoir pour sa décision. "Les remèdes proposés comprennent la cession de notre activité de signalisation en France et en Allemagne", a déclaré le porte-parole de Hitachi. (Reportage Foo Yun Chee; version française Jean Terzian)