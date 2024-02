Hilton : Le ralentissement des voyages aux États-Unis va peser sur les bénéfices en 2024

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide a dit mercredi prévoir un bénéfice pour 2024 inférieur aux attentes en raison de signes d'un ralentissement de la demande de voyages de loisirs aux Etats-Unis. A la Bourse de New York, l'action reculait de près de 3% dans les transactions électroniques avant l'ouverture. Si Hilton et d'autres groupes hôteliers ont bénéficié de la forte reprise des voyages après la pandémie de COVID-19, l'appétit croissant pour d'autres formes de tourisme, telles que les croisières, ainsi que les tarifs élevés des chambres, pèsent sur la demande hôtelière aux États-Unis. "Nous avons enregistré une nouvelle année de bons résultats, tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat net, et nous avons continué à mettre en oeuvre notre stratégie de développement", a déclaré Christopher Nassetta, directeur général de Hilton. Hilton, propriétaire de marques telles que Waldorf Astoria Hotels & Resorts, a déclaré que son revenu par chambre disponible, ou RevPAR, un indicateur clé du secteur, avait augmenté de 5,7% au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 107,69 dollars. La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 6,80 et 6,94 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur 7,07 dollars par action, selon les données de LSEG. Hilton prévoit un bénéfice net compris entre 1,69 et 1,72 milliard de dollars (1,57 et 1,60 milliard d'euros) en 2024. Le concurrent Marriott International doit publier ses résultats la semaine prochaine. (Reportage Aishwarya Jain et Doyinsola Oladipo à New York ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)