Hidalgo dira "à l'automne" si elle est candidate à la présidentielle

PARIS (Reuters) - La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, dira "à l'automne" si elle se lance dans la course à l'Elysée en 2022 et affirme vouloir travailler d'ici là à une "offre politique de gauche, écologiste, féministe et républicaine".

Dans un entretien au Journal du dimanche, l'édile de 61 ans réélue l'an dernier pour un mandat de six ans dit vouloir "parler aux Françaises et aux Français, pas seulement à la gauche".

"Avoir été élue et réélue maire de Paris, être une femme, avoir la crédibilité liée à l’exercice des responsabilités?: tout cela fait de moi une personnalité qui peut porter un message politique", dit-elle.

"Je m'implique pleinement, je me mets en situation de convaincre qu’il y a un chemin, une opportunité pour créer une autre offre politique, de gauche, écologiste, féministe, et profondément républicaine", ajoute Anne Hidalgo.

Celle qui ne dépasse guère les 10% dans les sondages d'intention de vote pour l'instant estime qu'"à l'automne, ce sera le moment de prendre une décision" et se déclare "pas favorable à une primaire".

La gauche et les écologistes réfléchissent à l'hypothèse d'une candidature unique en vue de l'élection présidentielle, pour laquelle les enquêtes d'opinion prédisent pour l'heure un duel identique à celui de 2017 entre le président de la République sortant, Emmanuel Macron, et la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.

(Elizabeth Pineau)