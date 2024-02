Hewlett-Packard réclame 4 milliards de dollars dans le contentieux sur Autonomy

Hewlett-Packard réclame 4 milliards de dollars dans le contentieux sur Autonomy













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Hewlett-Packard (HP) a perdu plus de 4 milliards de dollars (3,72 milliards d'euros) à la suite de l'acquisition de la société britannique de création de logiciels, Autonomy, en raison d'une fraude élaborée par son co-fondateur Michael Lynch pour augmenter la valeur de la société, ont déclaré les avocats de HP dans un tribunal de Londres lundi. HP cherche à récupérer ses pertes dans le cadre d'un procès intenté à Mike Lynch, autrefois considéré comme la réponse britannique à Bill Gates, et à l'ancien directeur financier d'Autonomy, Sushovan Hussain. Le géant américain de la technologie a acheté Autonomy pour 11,1 milliards de dollars en 2011, dans le cadre de l'une des plus grandes transactions du secteur au Royaume-Uni. Cependant, l'opération s'est effondrée de manière spectaculaire, HP ayant réduit la valeur d'Autonomy à 8,8 milliards de dollars en un an. À l'issue de l'un des plus longs procès civils de l'histoire juridique anglaise, HP a obtenu gain de cause en 2022. Un juge de la Haute Cour de justice avait cependant déclaré que les dommages éventuels seraient nettement inférieurs aux 5 milliards de dollars réclamés par HP. Les avocats de HP ont fait valoir lundi que les pertes résultant de la fraude lui donnaient droit à environ 4 milliards de dollars. De son côté, Mike Lynch, extradé l'année dernière vers les États-Unis pour répondre à des accusations criminelles liées à l'accord, avec un procès qui doit commencer le mois prochain, affirme que HP n'a subi aucune perte réelle, et nie tout acte répréhensible. Son avocat, David Wolfson, a déclaré devant le tribunal que le prix que HP aurait payé "n'aurait pas été matériellement différent", en partie à cause de la technologie unique d'Autonomy et de la logique stratégique de HP pour l'acquisition. Selon son avocat, Mike Lynch a l'intention de faire appel de la décision de 2022, qui a été retardée jusqu'à ce que les dommages soient déterminés. Les avocats représentant Sushovan Hussain, reconnu coupable de fraude aux États-Unis et condamné à cinq ans de prison en 2019, ont déclaré qu'il était d'accord avec les arguments avancés par Mike Lynch. (Reportage Sam Tobin; version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)